3月21日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】日本流“歩行ロボット”の野望 転倒の連続…フィジカルAIを強化世界で開発競争が激化するフィジカルAIロボット。後発の参入ながら、ロボットを国産化する重要性を訴え、世界に挑もうと奮闘するのが、東京