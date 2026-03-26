日本流“歩行ロボット”の野望 転倒の連続…フィジカルAIを強化
3月21日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！
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【動画】日本流“歩行ロボット”の野望 転倒の連続…フィジカルAIを強化
世界で開発競争が激化するフィジカルAIロボット。後発の参入ながら、ロボットを国産化する重要性を訴え、世界に挑もうと奮闘するのが、東京大学発のスタートアップ「ハイランダーズ」の増岡宏哉CEOだ。
しかし、四足ロボットの開発は失敗の連続。先行する米中勢との差は大きいが、カメラセンサーを使用せず「感覚」だけで稼働する独自のフィジカルAIを強化し、視界が悪い建設現場や災害現場などに活路を見出そうとするなか、エヌビディアやアマゾンからの支援も決定した。
生成AIと違い、日本が培ってきた製造技術も武器になるフィジカルAIの開発競争のなか、モノづくり大国ニッポンの新たな勝ち筋を見出そうと奮闘する開拓者に、ベストセラー作家・相場英雄が迫る！
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者： ハイランダーズ 増岡宏哉 CEO
ナレーター：谷田歩（俳優）
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【動画】日本流“歩行ロボット”の野望 転倒の連続…フィジカルAIを強化
世界で開発競争が激化するフィジカルAIロボット。後発の参入ながら、ロボットを国産化する重要性を訴え、世界に挑もうと奮闘するのが、東京大学発のスタートアップ「ハイランダーズ」の増岡宏哉CEOだ。
しかし、四足ロボットの開発は失敗の連続。先行する米中勢との差は大きいが、カメラセンサーを使用せず「感覚」だけで稼働する独自のフィジカルAIを強化し、視界が悪い建設現場や災害現場などに活路を見出そうとするなか、エヌビディアやアマゾンからの支援も決定した。
生成AIと違い、日本が培ってきた製造技術も武器になるフィジカルAIの開発競争のなか、モノづくり大国ニッポンの新たな勝ち筋を見出そうと奮闘する開拓者に、ベストセラー作家・相場英雄が迫る！
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者： ハイランダーズ 増岡宏哉 CEO
ナレーター：谷田歩（俳優）