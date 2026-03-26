タレントの天羽希純が、17日発売の『漫画アクション』2026年4月7日号（双葉社）の表紙に登場。このアザーカットとインタビューが到着した。【写真】圧巻のボディラインを見せた天羽希純■天羽希純一問一答――『漫画アクション』で表紙を飾られましたが、今回の撮影で特に「ここを見てほしい！」というこだわりのカットや、撮影中のエピソードを教えてください。【天羽】キャミソールに下はパンツ1枚という、理想の同棲彼女の服