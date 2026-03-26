天羽希純、“同棲彼女”グラビアにドキッ「キャミソールに下はパンツ1枚…」
タレントの天羽希純が、17日発売の『漫画アクション』2026年4月7日号（双葉社）の表紙に登場。このアザーカットとインタビューが到着した。
【写真】圧巻のボディラインを見せた天羽希純
■天羽希純一問一答
――『漫画アクション』で表紙を飾られましたが、今回の撮影で特に「ここを見てほしい！」というこだわりのカットや、撮影中のエピソードを教えてください。
【天羽】キャミソールに下はパンツ1枚という、理想の同棲彼女の服装でスパゲッティを作ってるシーンです！漫画やドラマのようなシチュエーションで、同棲彼女を演じているようなワクワク感があり楽しかったです！
あとは赤と黒のバンドゥビキニです！衣装がかっこよかったので表情も大人っぽく頑張りました！なのでワクワク同棲彼女と大人っぽさとギャップのある撮影でいろいろな私を見られると思います！
――今回の撮影は「別れ」がテーマとのことですが、#2i2を卒業して３ヶ月以前からの生活に変化はありましたか？
【天羽】心では繋がっていますが、なんだか寂しい気持ちは常にあります。ライブ
がないこと、ファンの方と会う機会が減ってしまったこと、メンバーと会う機会が減ってしまったこと…。ありがたいことに今は仕事で考える時間が減ってはいますが、夜ふと寂しくなります。でも今でもメンバーだけのグループLINEでよく会話をしたりしているので#2i2自体は変わっていないのがうれしいです。
――逆にこんなテーマで撮影してみたいものなどありますか？
【天羽】以前スピリッツさんで「サラセニア」という作品のコラボグラビアをさせていただいたことがあるのですが、コスプレ×グラビアをまだ1度しかしたことがないので、コスプレしてみたいです！グラビアをやっている私も、ステージの上に立ってアイドルをやっていた私も天羽希純ではあったけどコスプレって他の人になりきるものじゃないですか？天羽希純じゃないものになりきる…また新しい私を見て貰えるんじゃないかと思います！
――最後に皆さんへメッセージをお願いします！
【天羽】いつも応援ありがとうございます！不器用な私がこのようにたくさんお仕事があるのもみなさんのおかげです。最近はラジオから知ってくれた方もたくさんいるってお伺いしてすごくうれしいです！学生時代の陰キャな私に「令和最強のコンプラ女」として輝く今の姿をみせて元気を出させてあげたいです！
【写真】圧巻のボディラインを見せた天羽希純
■天羽希純一問一答
――『漫画アクション』で表紙を飾られましたが、今回の撮影で特に「ここを見てほしい！」というこだわりのカットや、撮影中のエピソードを教えてください。
【天羽】キャミソールに下はパンツ1枚という、理想の同棲彼女の服装でスパゲッティを作ってるシーンです！漫画やドラマのようなシチュエーションで、同棲彼女を演じているようなワクワク感があり楽しかったです！
あとは赤と黒のバンドゥビキニです！衣装がかっこよかったので表情も大人っぽく頑張りました！なのでワクワク同棲彼女と大人っぽさとギャップのある撮影でいろいろな私を見られると思います！
【天羽】心では繋がっていますが、なんだか寂しい気持ちは常にあります。ライブ
がないこと、ファンの方と会う機会が減ってしまったこと、メンバーと会う機会が減ってしまったこと…。ありがたいことに今は仕事で考える時間が減ってはいますが、夜ふと寂しくなります。でも今でもメンバーだけのグループLINEでよく会話をしたりしているので#2i2自体は変わっていないのがうれしいです。
――逆にこんなテーマで撮影してみたいものなどありますか？
【天羽】以前スピリッツさんで「サラセニア」という作品のコラボグラビアをさせていただいたことがあるのですが、コスプレ×グラビアをまだ1度しかしたことがないので、コスプレしてみたいです！グラビアをやっている私も、ステージの上に立ってアイドルをやっていた私も天羽希純ではあったけどコスプレって他の人になりきるものじゃないですか？天羽希純じゃないものになりきる…また新しい私を見て貰えるんじゃないかと思います！
――最後に皆さんへメッセージをお願いします！
【天羽】いつも応援ありがとうございます！不器用な私がこのようにたくさんお仕事があるのもみなさんのおかげです。最近はラジオから知ってくれた方もたくさんいるってお伺いしてすごくうれしいです！学生時代の陰キャな私に「令和最強のコンプラ女」として輝く今の姿をみせて元気を出させてあげたいです！