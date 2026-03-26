一切やめる芸人のカンニング竹山が「ニュースをやめます」と宣言したことが話題になっている。彼は3月16日に自身のXで「ABEMA Prime」（ABEMA）から卒業することを報告した。さらに、13日に配信したポッドキャスト番組の中で、この春からニュース番組の仕事を一切やめることを宣言した。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】たしかに「納得」…カンニング竹山の“キレ芸”の完成度を上げるために参考にした“芸人”とは