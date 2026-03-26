昔から、理不尽な理由でキレる客は一定数存在するものだ。投稿を寄せた50代女性（神奈川県）も、30年前に洋菓子店でバイトをしていた頃に出会った「最悪の客」が今も忘れられないそう。当時は女性がハタチになる直前のこと。70代くらいの女性客が店に現れ、いきなりまくしたててきたという。かなり支離滅裂で、レシートもなく、いつ何を買ったのか、誰が対応したのかも不明。それなのに「注文と違う商品、商品がひっくり返っていた