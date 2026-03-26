「本社に連絡する！」レシートなしで19歳バイトを怒鳴り散らす高齢クレーマー客　翌日、店長が本社に確認した結果は…ある女性の回想

昔から、理不尽な理由でキレる客は一定数存在するものだ。投稿を寄せた50代女性（神奈川県）も、30年前に洋菓子店でバイトをしていた頃に出会った「最悪の客」が今も忘れられないそう。

当時は女性がハタチになる直前のこと。70代くらいの女性客が店に現れ、いきなりまくしたててきたという。かなり支離滅裂で、レシートもなく、いつ何を買ったのか、誰が対応したのかも不明。それなのに「注文と違う商品、商品がひっくり返っていた」といった主張を繰り返した。

本社にクレーム電話があったか聞いてみたら……

客はひとしきり暴れて気が済んだのか、最後に「本社に連絡する！」と威勢よく捨て台詞を吐いて店を出て行った。現場のバイトからすれば、自分の責任を問われかねない。かなり気が重くなる展開だ。

ところが翌日、店長が本社に連絡する機会があったため、例の客からクレームの電話が入っていないか尋ねてみたところ、返ってきたのはこんな回答だった。

「そのような電話は来ていない」

結局、本社への通報すら口先だけの脅しに過ぎなかったのだ。

女性は当時を振り返り、「結局、お店や従業員に対して、怒鳴りつけたかっただけなのでしょうね」と分析する。

その客は70代くらいだったので、当時の女性は「孫世代」にあたる。ダメな大人を目の当たりにした女性は「この事件の翌年成人となるのですが、良き反面教師となった出来事です」と書いていた。

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