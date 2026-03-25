大谷翔平（c）SANKEI ＜3月24日(日本時間25日)オープン戦 ドジャース 0-3 エンゼルス＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャース・大谷翔平投手（31）が、オープン戦最終戦のエンゼルス戦に「1番・投手」の投打二刀流でスタメン出場。 投げては5回途中86球で4安打3失点ながら、11三振を奪う「奪三振ショー」を披露した。 6者連続を含む圧巻の投球で、三振以外のアウトは1つだけという内容。打