衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。第11話お互いに……【編集部コメント】「消毒液の空き容器に入った水をご飯にスプレー問題」から、今まで我慢できていたことが耐えられなくなってしまったフミカさん。コウセイさんから