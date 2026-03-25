【衛生観念ヤバ！義両親と同居】「今日から私が炊きます」自ら積極的に動く＜第11話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第11話 お互いに……
【編集部コメント】
「消毒液の空き容器に入った水をご飯にスプレー問題」から、今まで我慢できていたことが耐えられなくなってしまったフミカさん。コウセイさんから間接的に伝えてもらっても、らちが明かないと自ら積極的に動きはじめたようです。しかし……義両親もフミカさんにちょっと困っている様子。自分たちの行動を逐一チェックされているようでストレスを感じているようです。フミカさんが限界にきたことで、いよいよ歪みが生じてきてしまいましたね……。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第11話 お互いに……
【編集部コメント】
「消毒液の空き容器に入った水をご飯にスプレー問題」から、今まで我慢できていたことが耐えられなくなってしまったフミカさん。コウセイさんから間接的に伝えてもらっても、らちが明かないと自ら積極的に動きはじめたようです。しかし……義両親もフミカさんにちょっと困っている様子。自分たちの行動を逐一チェックされているようでストレスを感じているようです。フミカさんが限界にきたことで、いよいよ歪みが生じてきてしまいましたね……。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙