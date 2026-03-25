地域の未来を担うリーダーを育てようと、熊本学園大学は、来年4月から新しい学部組織を設置します。一方で、夜に授業を行っていた社会福祉学部第二部は学生の募集を停止します。来年4月に開設されるのは、仮称で「地域未来創造学環」です。地域の多様な課題を解決に導ける人材の育成を目指し、「地域」をキーワードに経済学部や外国語学部など4つの学部の学びを横断的に学ぶ場になります。定員は30人でデ&