Image: Amazon 10万円を切る価格で登場した、廉価版MacBook「MacBook Neo」。4月から高校や大学へ進学する方や、プライベート用ノートPCとして、非常にちょうどいい感じに仕上がっています。僕は、発表と同時に光の速さで256GBのブラッシュを予約。発売日には手元に届き、愛用しております。動画編集や3DCGなど、ヘビーな用途にはさすがに向いていませんが、Webブラウジングに原稿書き、RAW