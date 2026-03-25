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10万円を切る価格で登場した、廉価版MacBook「MacBook Neo」。4月から高校や大学へ進学する方や、プライベート用ノートPCとして、非常にちょうどいい感じに仕上がっています。

僕は、発表と同時に光の速さで256GBのブラッシュを予約。発売日には手元に届き、愛用しております。動画編集や3DCGなど、ヘビーな用途にはさすがに向いていませんが、Webブラウジングに原稿書き、RAW画像の現像といった普段の仕事は、ほとんど快適にこなせます。

なんかいいノートPCないかなと探してる方は、検討する価値大いにアリです。

Amazonが公式より安い

で、そんなMacBook Neo。Appleストアで購入する場合、256GBモデルは9万9800円からとなっています。これでも十分お手頃価格なんですが、Amazonではもうちょっと安いんです。

MacBook Neo 95,768円 Amazonで見る PR PR

256GBは9万5768円です。4,032円も安くなります。浮いたお金で、おいしいもの食べられますね（ニッコリ）。あ、その代わりシトラスは対象外。その他のカラーは揃っています。

「こんな値段でいいの？」と思っちゃうMacBook Neoが、さらに安いんですから、購入予定だった方、ぜひご検討を。

Source: Amazon