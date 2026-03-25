取り立てて大きな事件が起きないが冬ドラマで異彩を放つ、杉咲花（28）主演のドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね（冬のさ春のね）』（日本テレビ系）も最終回を目前にして、SNSに大きな反響が寄せられている。今作は、映画『愛がなんだ』（‛19年）などで知られる“恋愛ドラマの名手”今泉力哉が脚本を書き下ろしたオリジナル作品である。杉咲が演じるのは、小説家としてこれまでに２冊を出版し、現在３冊目を執筆中の27歳・