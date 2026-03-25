四万十市の人気の施設道の駅「よって西土佐」の来場者数が150万人を突破しました。高知県四万十市の道の駅「よって西土佐」の来場者が3月25日、150万人を突破しました。「よって西土佐」は2016年4月にオープンし、7年目の2022年10月に来客者数100万人をこえています。記念すべき150万人目となったのは、大阪から旅行に来ていた猿屋敬孝さん夫妻と2人の孫です。セレモニーでは、林大介駅長と職員から、四万十川のアユや