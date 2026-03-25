2007年に発生した能登半島地震から25日で19年です。最愛の妻を失った男性が祈りをささげました。2007年に発生した能登半島地震。最大震度6強を観測し、唯一、犠牲となった石川県輪島市の宮腰喜代美さんは、倒れてきた石灯籠に当たり、命を落としました。夫の昇一さん、77歳。 おととしの能登半島地震でも被災し、現在は仮設住宅で暮らしています。部屋の中には、喜代美さんを亡くした19年前のあの日のカレンダーが今も飾