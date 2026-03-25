Nintendo Switchソフト『トモダチコレクション わくわく生活』の序盤部分を遊べる「はじめてのわくわく体験版」が、3月25日より配信開始された。 【画像あり】『トモダチコレクション わくわく生活』スクリーンショット 『トモダチコレクション わくわく生活』は4月16日に発売予定のゲームだ。本体験版では、まだ何もない小さな島の管理人となり、島の住人「Mii」を作るところからゲームを始められる。自