Nintendo Switchソフト『トモダチコレクション わくわく生活』の序盤部分を遊べる「はじめてのわくわく体験版」が、3月25日より配信開始された。

【画像あり】『トモダチコレクション わくわく生活』スクリーンショット

『トモダチコレクション わくわく生活』は4月16日に発売予定のゲームだ。本体験版では、まだ何もない小さな島の管理人となり、島の住人「Mii」を作るところからゲームを始められる。自分自身や家族、友達など、誰のMiiを作るかはプレイヤーの自由となる。

Miiの作成方法は、簡単な質問に答えて作る方法と、顔のパーツを自分で選んで作る方法の2種類が用意されている。体験版では最大3人のMiiを作成可能。

作成したMiiたちが島でどのような生活を始めるか、お世話をしながら見守ることになる。なお、体験版で発生する出来事はプレイヤーごとに異なるとのことだ。

体験版のセーブデータは製品版に引き継ぐことができ、作成したMiiのお世話もそのまま続けられる。

さらに、体験版を最後まで遊んだプレイヤーには「なりきりハムスターセット」がプレゼントされる。6色のうちランダムで1色がもらえる。なお、「なりきりハムスターセット」は製品版でも入手可能となっている。

マイニンテンドーストア、ニンテンドーeショップの商品詳細ページで「体験版ダウンロード」ボタンを押すと、本体へのダウンロードが自動ではじまる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）