7人組グループ・BTSのVがアンバサダーを務めるスキンケアブランド「Yunth（ユンス）」の特設コーナーが24日より、東京・アインズ＆トルペ 新宿東口店にて開催中。大型ビジュアルが掲出されている。【写真】スキンケアブランド「Yunth」のアンバサダーに決定したBTS・V本イベントでは、BTS・Vの大型ビジュアル掲出のほか、新発売したYunthのシートマスクと人気美容液など、オリジナルノベルティを組み合わせた限定セットをいち