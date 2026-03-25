現地時間24日、MLB2026年シーズンのオープン戦全日程が終了。アリゾナのカクタス・リーグではロサンゼルス・ドジャースが、フロリダのグレープフルーツ・リーグではアトランタ・ブレーブスが勝率1位に輝いた。ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースは20勝9敗と快調に勝利を重ね、2年ぶりのオープン戦優勝を果たした。山本由伸は日本人投手として今季唯一の開幕投手を任されており、日本時間27日に本拠地ドジャー・スタジア