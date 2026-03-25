日本航空（JAL）は「New Angles, New Stories」をコンセプトに、国内線サービスを順次大幅リニューアルします。4月から始まるファーストクラスの新機内食「お弁当スタイル」の試食レポートから、4月15日に登場する画期的な新アプリの機能、そして2027年から就航する新機材「B737-8」の最新シートまで。報道公開での取材で明らかになった、JALが描く「次世代の空の旅」に関しての情報を詳しくお届けします。新機材ボーイング737-8型