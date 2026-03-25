ワークスは3月19日に、iOS／Androidスマートフォン向けパズルアプリ「ナンプレ館mini」を、App StoreおよびGoogle Playにてリリースした。無料でプレイできる。●大きな文字とマス目で、シニア世代もストレスフリーに楽しめる「ナンプレ館mini」は、一般的な9×9マスの数独ではなく4×4マスのミニサイズに特化しており、1問が数分で解けるので通勤・通学時間や家事の合間など、場所を選ばず楽しめる。パズル作家の稲葉直貴氏