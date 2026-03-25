2026/3/13-26/3/19のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比3.8％減、TOP100の初登場作は11作（前週8作）となった。【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧M!LKの「好きすぎて滅！」（691.9万回）が2週ぶりに1位に返り咲き、通算3度めの首位となった。2位（前週5位）は「爆裂愛してる」（615.7万回）で、M!LKは2月18日にリリースした両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」の収録曲2曲が6週連続で同時TOP10