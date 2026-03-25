【YouTubeチャート】M!LK「好きすぎて滅！」1位返り咲き BE:FIRSTの新曲が初登場
2026/3/13-26/3/19のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比3.8％減、TOP100の初登場作は11作（前週8作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
M!LKの「好きすぎて滅！」（691.9万回）が2週ぶりに1位に返り咲き、通算3度めの首位となった。2位（前週5位）は「爆裂愛してる」（615.7万回）で、M!LKは2月18日にリリースした両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」の収録曲2曲が6週連続で同時TOP10入り。その勢いは増すばかりだ
首位の「好きすぎて滅！」は、「あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう」という爆発的な愛を歌った純愛ラブソングで、M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品。ミュージックビデオ（MV）では、闘牛士をモチーフにした衣装を身に纏ったメンバーが華やかなダンスを披露。異世界で起こるさまざまな問題にM!LKの個性あふれるパワーで立ち向かい、“ハート”で満たしていく内容となっている。
2位の「爆裂愛してる」は宇宙規模で愛を叫ぶハイテンションなラブソング。MVはシルバーに輝く月面やミラーボールの惑星が登場する銀河を舞台に、メンバー5人が爆発的な愛を表現する、スケール感あふれる映像となっている。
3位（前週3位）は米津玄師「IRIS OUT」（472.4万回）。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（25年9月公開）の主題歌として書き下ろされた楽曲で、25年9月に1位に初登場して以来、27週にわたってTOP3をキープしている
4位（前週1位）は嵐の約5年ぶりとなる新曲「Five」（423.2万回）。嵐は現在、5大ドームツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』（全15公演）を開催中で、5月31日の東京ドーム公演をもってグループ活動を終了することを発表している。
5位（前週2位）は稲葉浩志「タッチ」（326.6万回）。「2026ワールド・ベースボール・クラシック」の“Netflix大会応援ソング”で、3月18日にベネズエラの優勝で大会が閉幕した後も、SNSでは「何度もリピートしてしまう」といったコメントが並んでいる。
6位にはBE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」（325.0万回）が初登場。“BE:FIRST 5th Anniversary”の幕開けとなる第1弾シングルで、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に“生涯BE:FIRSTであること”を高らかに宣言するヒップホップナンバー。メンバーのSOTAとRhyme（RHT.）によるコレオグラフが楽しめるDance Performance映像やDance Practice映像も公開されている。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、HANAが6作（前週9作）、M!LKが5作（前週5作）、嵐が5作（前週4作、嵐 優里 Tani Yuuki & 川崎鷹也名義含む）、Mrs. GREEN APPLEが4作（前週3作、大森元貴名義含む）、Snow Man、ヨルシカ、ちゃんみなが各3作（前週も各3作）となった。
18位に初登場したのはAdo「アイ・アイ・ア（Live）」（168.8万回）。ボカロP・きくおが制作を担当し、昨年のドームツアー『よだか』で披露したことで話題となった楽曲で、3月16日には『THE FIRST TAKE』に登場。Adoがプロデュースを手がけるアイドルグループ・ファントムシータをコーラスに迎えて初パフォーマンスした映像も公開されている。
24位にはNiziU「De…」（117.9万回）が初登場。2009年に西野カナがリリースした曲のカバーで、4月1日リリースの2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』の収録曲だ。西野は「NiziUのみなさんが「Dear…」を歌ってくださり、とても嬉しいです。音源も聴かせていただきましたが、懐かしさを感じる部分もありながら、NiziUのみなさんならではのカッコよさや可愛らしさ、大人っぽさも感じられて、とても新鮮でした。大切に歌ってくださって本当にありがとうございます」とのコメントを寄せている。
※カッコ内は視聴回数
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M!LKの「好きすぎて滅！」（691.9万回）が2週ぶりに1位に返り咲き、通算3度めの首位となった。2位（前週5位）は「爆裂愛してる」（615.7万回）で、M!LKは2月18日にリリースした両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」の収録曲2曲が6週連続で同時TOP10入り。その勢いは増すばかりだ
2位の「爆裂愛してる」は宇宙規模で愛を叫ぶハイテンションなラブソング。MVはシルバーに輝く月面やミラーボールの惑星が登場する銀河を舞台に、メンバー5人が爆発的な愛を表現する、スケール感あふれる映像となっている。
3位（前週3位）は米津玄師「IRIS OUT」（472.4万回）。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（25年9月公開）の主題歌として書き下ろされた楽曲で、25年9月に1位に初登場して以来、27週にわたってTOP3をキープしている
4位（前週1位）は嵐の約5年ぶりとなる新曲「Five」（423.2万回）。嵐は現在、5大ドームツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』（全15公演）を開催中で、5月31日の東京ドーム公演をもってグループ活動を終了することを発表している。
5位（前週2位）は稲葉浩志「タッチ」（326.6万回）。「2026ワールド・ベースボール・クラシック」の“Netflix大会応援ソング”で、3月18日にベネズエラの優勝で大会が閉幕した後も、SNSでは「何度もリピートしてしまう」といったコメントが並んでいる。
6位にはBE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」（325.0万回）が初登場。“BE:FIRST 5th Anniversary”の幕開けとなる第1弾シングルで、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に“生涯BE:FIRSTであること”を高らかに宣言するヒップホップナンバー。メンバーのSOTAとRhyme（RHT.）によるコレオグラフが楽しめるDance Performance映像やDance Practice映像も公開されている。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、HANAが6作（前週9作）、M!LKが5作（前週5作）、嵐が5作（前週4作、嵐 優里 Tani Yuuki & 川崎鷹也名義含む）、Mrs. GREEN APPLEが4作（前週3作、大森元貴名義含む）、Snow Man、ヨルシカ、ちゃんみなが各3作（前週も各3作）となった。
18位に初登場したのはAdo「アイ・アイ・ア（Live）」（168.8万回）。ボカロP・きくおが制作を担当し、昨年のドームツアー『よだか』で披露したことで話題となった楽曲で、3月16日には『THE FIRST TAKE』に登場。Adoがプロデュースを手がけるアイドルグループ・ファントムシータをコーラスに迎えて初パフォーマンスした映像も公開されている。
24位にはNiziU「De…」（117.9万回）が初登場。2009年に西野カナがリリースした曲のカバーで、4月1日リリースの2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』の収録曲だ。西野は「NiziUのみなさんが「Dear…」を歌ってくださり、とても嬉しいです。音源も聴かせていただきましたが、懐かしさを感じる部分もありながら、NiziUのみなさんならではのカッコよさや可愛らしさ、大人っぽさも感じられて、とても新鮮でした。大切に歌ってくださって本当にありがとうございます」とのコメントを寄せている。
※カッコ内は視聴回数