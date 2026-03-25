タレントの小倉優子が24日に自身のアメブロを更新。花粉症に効くという注射を打ったことを報告した。【映像】小倉優子、大福を入れた長男への手作り弁当を公開この日、小倉は「花粉症に効くという『ゾレア注射』を打ちました」と報告し、自身の写真を公開。「ゾレア注射は、血液検査をしてアレルギーの値が基準以上だったら、そこから発注して注射なんです!!」と説明し「なので、少し時間がかかるんですよね」とコメントした。