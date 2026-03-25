内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマチューズ！『略奪奪婚』（テレビ東京）の最終回が24日深夜に放送され、復讐の果てに千春（内田）が下した決断が描かれると、ネット上には「よし、よく言った」「千春強い」などの称賛が相次いだ。【写真】千春（内田理央）を抱きしめる司（伊藤健太郎）司（伊藤）から距離を置かれたえみる（中村）はショックのあまり、病院で自らの手首を切ってしまう。母親が入