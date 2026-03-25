元AKB48・HKT48、IZ*ONEのメンバーで俳優の矢吹奈子がパーソナリティーを務める、文化放送『矢吹奈子のレコメン！』（月〜木後10：00※矢吹は水曜担当）の公式Xアカウントが更新され、矢吹が24日放送の同番組を欠席することを報告した。【写真集カット】おっきい…ボディラインをあらわにした田中美久同アカウントは≪お知らせ≫と題し、「#矢吹奈子 さんが体調不良のため明日の水曜レコメンをお休みすることになりました」