AI管理ライブラリの「LiteLLM」がサプライチェーン攻撃を受け、一時的に悪意ある変更を含んだマルウェア版が配布されていたことが判明しました。LiteLLMのマルウェア版ではユーザーのSSHキーやAPIキーを盗み出すスクリプトが動作していたことも判明しています。[Security]: litellm PyPI package (v1.82.7 + v1.82.8) compromised - full timeline and status · Issue #24518 · BerriAI/litellmhttps://github.com/Berri