GitHubスター4万超えのAIライブラリ「LiteLLM」がサプライチェーン攻撃を受けマルウェア版が配布されてしまう、ユーザーのSSHキーやAPIキーが盗まれた可能性あり

GitHubスター4万超えのAIライブラリ「LiteLLM」がサプライチェーン攻撃を受けマルウェア版が配布されてしまう、ユーザーのSSHキーやAPIキーが盗まれた可能性あり