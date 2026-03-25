インターネットイニシアティブ（IIJ）は、海外渡航者向けのモバイルデータ通信サービス「IIJmio 海外eSIM」の提供を開始した。 サービスの特長 「IIJmio 海外eSIM」は、サービス名の通り、eSIM形式で提供され、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアなど世界各国の国・地域で利用できる通信サービス。渡航前に購入し、eSIMをスマートフォンに設定しておけば、到着して