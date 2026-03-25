インターネットイニシアティブ（IIJ）は、海外渡航者向けのモバイルデータ通信サービス「IIJmio 海外eSIM」の提供を開始した。

サービスの特長

「IIJmio 海外eSIM」は、サービス名の通り、eSIM形式で提供され、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアなど世界各国の国・地域で利用できる通信サービス。渡航前に購入し、eSIMをスマートフォンに設定しておけば、到着してすぐスマートフォンで通信できる。

渡航先でデータ容量が不足した場合は、専用サイトからリチャージして容量を追加できる。

また、購入後の設定や通信トラブルについては、有人チャットで24時間対応する。問い合わせは専用チャットのみで受け付け、電話やメールには対応していない。

料金

料金は非課税となり、国ごとに3日で1GBなど、有効期限・利用できる通信量での料金が用意されている。

米国では3日間1GBの場合は980円、7日間3GBでは1250円、5日間無制限で2680円。スペインでは3日1GBで950円、7日間無制限で5500円など。いずれも電話やSMSは非対応。

たとえば韓国では3日間1GBで1100円、7日間3GBで1350円。ほかにも7日間5GB（1680円）、3日間無制限（2400円）などがラインアップされる。こちらも電話・SMSは非対応。

複数の国・地域で利用できるプランも用意されており、「週末アジア周遊」（5日間3GB）は2500円、「中欧古城周遊」は7日間3GBで2500円、15日間5GBで3550円と案内されている。

利用の流れと対応端末

利用者は専用Webサイトで渡航先やプランを選択・購入し、発行されたプロファイル設定用QRコードなどを読み込んでeSIMをインストールする。

現地到着後に端末の設定で当該eSIMを有効にすれば通信が開始される。

eSIMに対応したSIMロックフリー端末またはSIMロック解除済みの端末で利用できる。

既存ユーザー向けキャンペーン

サービスの開始を記念し、IIJmio利用者を対象とした割引キャンペーンが5月11日まで実施される。

会員専用ページ内の特別バナーから申し込むことで、プラン料金が10％割引される。