「HANA Special -The Bloom-」撮影：樋口隆宏 / 田中聖太郎写真事務所 4月2日(木)に鮮烈なメジャーデビューから1周年を迎えるCHIKA(チカ)、NAOKO(ナオコ)、JISOO(ジス)、YURI(ユリ)、MOMOKA(モモカ)、KOHARU(コハル)、MAHINA(マヒナ)からなる7人組ガールズグループのHANA。国内のダンス＆ボーカルグループとして最速となる14週目でのストリーミング1億回再生を記録したデビュー曲「ROSE」をはじめ、その記録を10週に更新した