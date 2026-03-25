「HANA Special -The Bloom-」撮影：樋口隆宏 / 田中聖太郎写真事務所

4月2日(木)に鮮烈なメジャーデビューから1周年を迎えるCHIKA(チカ)、NAOKO(ナオコ)、JISOO(ジス)、YURI(ユリ)、MOMOKA(モモカ)、KOHARU(コハル)、MAHINA(マヒナ)からなる7人組ガールズグループのHANA。

国内のダンス＆ボーカルグループとして最速となる14週目でのストリーミング1億回再生を記録したデビュー曲「ROSE」をはじめ、その記録を10週に更新した「Blue Jeans」など、すでに5曲が1億回再生を突破しており、音楽シーンで旋風を巻き起こしている。

4月2日にデビューから1周年を迎えるHANA

■大躍進の2025年、HANAが成し遂げた快挙の数々

パフォーマンス面でのクオリティの高さも新人離れしており、数々のフェスで実力を示したほか、「第67回 輝く！日本レコード大賞」での最優秀新人賞の受賞や「第76回NHK紅白歌合戦」への初出演などお茶の間にもその魅力をアピールし、爆発的に知名度を広げた。

大躍進の1年となった2025年を経て、2月25日には"どんなところにも花は咲く"という原点と現在地を詰め込んだセルフタイトルの1stフルアルバム「HANA」をリリース。Billboard JAPANの総合アルバムチャート"Hot Albums"で総合首位を獲得するなど、好調なセールスを記録している。

さらに、3月7日の愛知公演を皮切りに全国17都市25公演を巡る初の全国ホールツアー「HANA 1st TOUR 2026 "Born to Bloom"」もスタート。"誰かに愛されたい、認められたい"という感情を歌った新曲「Bad Girl」のサプライズ発表＆初パフォーマンスも反響を集めたが、3月29日(日)に控える東京公演はデビュー1年直前の集大成ということで、HONEYs(ファンの呼称)からも大きな期待が寄せられている。

■インタビュー＆パフォーマンスでひも解くHANAの現在地

ちゃんみながプロデューサーを務めたオーディション番組、"ノノガ"こと「No No Girls」から誕生すると、多彩なトピックを振りまきながら破竹の勢いでスターダムを駆け上がっているHANA。その勢いを象徴するかのように、3月はMTVの「ARTIST OF THE MONTH」として特集されている。

「HANA Special -The Bloom-」 撮影：樋口隆宏 / 田中聖太郎写真事務所

東京でのライブと同日となる3月29日に放送される「HANA Special -The Bloom-」は、1stアルバム「HANA」のリリースを記念した、撮り下ろしの独占インタビュー番組。

HANAにふさわしいたくさんの色鮮やかな生花に彩られた幻想的なセットの中で、7人全員で作詞・作曲にも挑戦した「ALL IN」をはじめとするアルバム収録楽曲に込めた想いや制作のエピソード、デビューからのこれまでの軌跡まで、60分間にわたるロングインタビューで、彼女たちの魅力や現在地をひも解いていく。

さらに、歴代のミュージックビデオやパフォーマンスビデオを振り返る「HANA Video & Live Special」も同日に放送。プレデビュー曲の「Drop」と第5次審査の課題曲「Tiger」を披露し、パワフルなパフォーマンスでデビュー前にも関わらず大きな声援を集めた「MTV VMAJ Pre-Show」の様子も映し出され、活動開始当初からクオリティの高さに驚かされると同時に、彼女たちのパフォーマンスが、いかに成長してきたかも感じ取れることだろう。

「HANA Special -The Bloom-」 撮影：樋口隆宏 / 田中聖太郎写真事務所

デビューから1年という節目を迎えて、この先どのようなアーティストへと花を開いていくのか？2026年もHANAのさらなる活躍から眼が離せない。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

HANA Special -The Bloom-

放送日時：2026年3月29日(日)22:30〜

HANA Video & Live Special

放送日時：2026年3月29日(日)21:30〜

チャンネル：MTV(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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