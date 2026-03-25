静岡市清水区に本社がある鈴与商事は、清水港周辺で太陽光発電や蓄電池などを活用した「日の出地域エネルギー供給プロジェクト」を24日、スタートしました。このプロジェクトは、鈴与商事が清水港「日の出」地域に設置した太陽光発電や大型蓄電池などの設備を活用し、地域にある物流施設や行政施設などにエネルギーを供給しようというものです。平常時は、再生可能エネルギーの「地産地消」を促進し、災害