Hey! Say! JUMPの山田涼介（32）が25日、都内で行われた英国発フレグランスライフスタイルブランド「JO MALONE LONDON（ジョーマローンロンドン）」のポップアップイベント『English Pear Festival（イングリッシュペアーフェスティバル）』のフォトコールに出席した。【写真】目を奪われる…モスグリーンのさわやかな装いで登場した山田涼介ポップアップの世界観を表現した英国の春を感じる果樹園をイメージしたフォトスポッ