山田涼介、新生活のアドバイスは「緊張を楽しむ」 香水のたのしみ方も伝授
Hey! Say! JUMPの山田涼介（32）が25日、都内で行われた英国発フレグランスライフスタイルブランド「JO MALONE LONDON（ジョーマローンロンドン）」のポップアップイベント『English Pear Festival（イングリッシュペアーフェスティバル）』のフォトコールに出席した。
【写真】目を奪われる…モスグリーンのさわやかな装いで登場した山田涼介
ポップアップの世界観を表現した英国の春を感じる果樹園をイメージしたフォトスポットに登場。春にちなんで、新生活のアドバイスを聞かれると、「新生活が始まるときに不安や緊張が交差してると思うんですけど、払拭しなくていい。僕も新しい仕事ではいつも緊張していますし、『緊張を楽しむ』習慣みたいなのも、僕は楽しいなと思いながら過ごしているので」とにこやかに明かした。
香水の楽しみ方については、「僕も実際にやっているんですけど、寝る前に一振してやるようにしているんです。それが心の癒やしになるのかなと思っているので、興味のある方は試していただければ」と伝えていた。
本ポップアップイベントは、あす26日〜28日に東京・ヨドバシJ6ビルディングにて開催。ジョーマローンロンドンを象徴する素材“ペアー＝洋梨”を主役にした「イングリッシュペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が広がり、世界観を体験できる。
フォトコールにはほかに、上野樹里、松本まりか、鈴木愛理、鈴鹿央士、山下美月、萩原利久、岩瀬洋志が参加した。
【写真】目を奪われる…モスグリーンのさわやかな装いで登場した山田涼介
ポップアップの世界観を表現した英国の春を感じる果樹園をイメージしたフォトスポットに登場。春にちなんで、新生活のアドバイスを聞かれると、「新生活が始まるときに不安や緊張が交差してると思うんですけど、払拭しなくていい。僕も新しい仕事ではいつも緊張していますし、『緊張を楽しむ』習慣みたいなのも、僕は楽しいなと思いながら過ごしているので」とにこやかに明かした。
本ポップアップイベントは、あす26日〜28日に東京・ヨドバシJ6ビルディングにて開催。ジョーマローンロンドンを象徴する素材“ペアー＝洋梨”を主役にした「イングリッシュペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が広がり、世界観を体験できる。
フォトコールにはほかに、上野樹里、松本まりか、鈴木愛理、鈴鹿央士、山下美月、萩原利久、岩瀬洋志が参加した。