ドラマチューズ！「略奪奪婚」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。司から距離を置かれたえみるはショックのあまり思いがけない行動に。一方千春は母親・早苗との関係に終止符を打つ。えみるへの復讐を果たした先に千春が下した決断とは。【動画】＜最終回＞えみるへの復讐を果たした先に千春が下した決断とは最終話「私の愛した地獄の決着」司から距離を置かれたえみるはショックのあまり思いがけない行動に。その行動