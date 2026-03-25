【最終回】えみるへの復讐を果たした先に千春が下した決断とは：略奪奪婚
ドラマチューズ！「略奪奪婚」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
司から距離を置かれたえみるはショックのあまり思いがけない行動に。一方千春は母親・早苗との関係に終止符を打つ。えみるへの復讐を果たした先に千春が下した決断とは。
【動画】＜最終回＞えみるへの復讐を果たした先に千春が下した決断とは
司から距離を置かれたえみるはショックのあまり思いがけない行動に。
その行動を目にした千春は、自分がえみるを追い詰めたからだと自責の念にかられる。
このままではいけないと、実の母親・早苗との関係に終止符を打つ決意をした千春は母親のもとへ。
お金も、母親も、幸せな家庭への憧れも全て手放すことにした千春は思い出の場所で司と再会。本音で司と語り合い、最後の決断を下す。
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
千春…内田理央
司…伊藤健太郎
えみる…中村ゆりか
〇
ナオ…松本大輝
相葉藍子…街田しおん
佐久間早苗…野村真美
〇
相葉隆…苗代泰地
原作脚本
【原作】
山田芽衣「略奪奪婚 〜デキた女が選ばれる〜」（ぶんか社刊）
【脚本】
上野詩織
監督・演出
【監督】長尾くみこ
音楽
【音楽】
菅野みづき
【オープニングテーマ】
Faulieu.「LOOP」(Faulieu.Records)
【エンディングテーマ】
the shes gone「ダーリンレス」（UK.PROJECT）
【公式HP】
【公式X】@ryakudatsu_tx
【公式Instagram】@ryakudatsu_tx
司から距離を置かれたえみるはショックのあまり思いがけない行動に。一方千春は母親・早苗との関係に終止符を打つ。えみるへの復讐を果たした先に千春が下した決断とは。
【動画】＜最終回＞えみるへの復讐を果たした先に千春が下した決断とは
最終話「私の愛した地獄の決着」
司から距離を置かれたえみるはショックのあまり思いがけない行動に。
その行動を目にした千春は、自分がえみるを追い詰めたからだと自責の念にかられる。
このままではいけないと、実の母親・早苗との関係に終止符を打つ決意をした千春は母親のもとへ。
お金も、母親も、幸せな家庭への憧れも全て手放すことにした千春は思い出の場所で司と再会。本音で司と語り合い、最後の決断を下す。
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
千春…内田理央
司…伊藤健太郎
えみる…中村ゆりか
〇
ナオ…松本大輝
相葉藍子…街田しおん
佐久間早苗…野村真美
〇
相葉隆…苗代泰地
原作脚本
【原作】
山田芽衣「略奪奪婚 〜デキた女が選ばれる〜」（ぶんか社刊）
【脚本】
上野詩織
監督・演出
【監督】長尾くみこ
音楽
【音楽】
菅野みづき
【オープニングテーマ】
Faulieu.「LOOP」(Faulieu.Records)
【エンディングテーマ】
the shes gone「ダーリンレス」（UK.PROJECT）
【公式HP】
【公式X】@ryakudatsu_tx
【公式Instagram】@ryakudatsu_tx