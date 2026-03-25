Photo: Kosumo Hashimoto 生産性向上のためのAI活用が当たり前になる一方で、「かえって作業が増えた」といった声も聞かれます。その原因のひとつが、作業や思考を切り替えるたびに集中が途切れ、元の状態に戻るまでに時間とエネルギーを消耗してしまう「コンテキストスイッチ」という現象。AIに丸投げするのではなく「AIのサポートを受けながら自ら考えつつ資料を作る」といった明確な目的