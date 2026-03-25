リバプールのモハメド・サラーの移籍先オッズで、サウジアラビアが1位にイングランド1部プレミアリーグのリバプールは3月24日、エジプト代表FWモハメド・サラーが今シーズン限りで同クラブを退団することを発表した。リバプールで公式戦435試合に出場して255得点を記録、得点王に4度も輝いたアタッカーの去就が、早くも大きな話題となっている。英メディア「メトロ」は、リバプールを離れることが発表されたサラーの移籍先のオ