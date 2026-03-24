「【伊藤健太郎×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ」のオンライン受注販売が2026年3月23日（月）より受付開始された。 【写真】伊藤健太郎コラボグッズのラインナップ 今回のコラボグッズはアーティスト・watabokuによる描きおろしアートを使用したアイテム。「ステッカー・缶バッジセット」「A5 アクリルパネル」「グラスマグカップ」「アクリルキーホルダー」「アクリルフィ