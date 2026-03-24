「伊藤健太郎×ヴィレッジヴァンガード」限定グッズ受注開始　wataboku描き下ろし採用

「【伊藤健太郎×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ」のオンライン受注販売が2026年3月23日（月）より受付開始された。

【写真】伊藤健太郎コラボグッズのラインナップ

今回のコラボグッズはアーティスト・watabokuによる描きおろしアートを使用したアイテム。「ステッカー・缶バッジセット」「A5 アクリルパネル」「グラスマグカップ」「アクリルキーホルダー」「アクリルフィギュア」「ダイカットクッション」「キャンバスフラットポーチ＆ミラーセット」「Tシャツ 全2種」がラインナップ。受注期間は2026年4月5日（日）23：59まで、2026年5月中旬～2026年5月下旬に発送予定。

伊藤健太郎は2014年にドラマ『昼顔～平日午後3時の恋人たち～』（フジテレビ）で役者デビュー。以降『今日から俺は!!』（2018年、日本テレビ系）、ＮＨＫ連続テレビ小説『スカーレット』（2019年）、大河ドラマ『光る君へ』（2024年）など多くの話題作に出演。2017年に『デメキン』で映画初主演を果たす。

watabokuはオリジナルアイコンである制服の少女SAIをモデルにした作品をソーシャルメディア上で展開している日本人アーティスト。2016年にポニーキャニオンより初のアートブック『感0』を発売。以降、国内各地での展示に加えアジア圏を中心に海外数都市で個展を開催。近年は現代アーティストとしても活動の幅を広げている。代表的な仕事に yohji yamamoto 2022 S/S collection でのコラボレーション 、専門学校モード学園（東京・大阪・名古屋）2022年度TVCM、緑黄色社会「Mela!」のMV、tuki.のアーティストビジュアル、「晩餐歌」のジャケットアートワークなど。最新画集『VSI』がパイインターナショナルより発売中。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）