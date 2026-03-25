お笑いトリオ・東京03の角田晃広（52）が25日、フジテレビ系『ノンストップ！』(毎週月〜金 前9:50)に出演。大先輩から突然電話がかかってきて驚いたエピソードを明かした。【写真】「GQ MEN OF THE YEAR 2025」ステージに立つ北大路欣也最近「えーっ！」と驚いたエピソードを聞かれ、去年の12月に自身がMCを務めた「GQ MEN OF THE YEAR 2025」イベントを振り返った。「終わって次の日にマネージャーから、出演されていた北