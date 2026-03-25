サウジアラビアのアル・アハリに所属するFWイヴァン・トニーは、自身の30歳の誕生日パーティをロンドンで企画・開催した。かつて賭博により8カ月間もの出場停止処分を受け、ギャンブル依存症と診断されたトニーだが、この日のパーティのテーマは「カジノ」だったと『THE Sun』は伝えている。ロンドンの5つ星ホテルを会場に、ブラックタイのドレスコードを設け、ルーレットテーブルも用意されたこのパーティは、同紙の情報筋による