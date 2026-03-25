【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HYBE × Geffen Recordsによるグローバルタレント発掘プロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#5が、3月24日20時より放送。3次審査の合格者4名が決定した。 ■世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘 『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーテ