ヒコロヒー「SNS荒れます」『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』大波乱の展開を経て、3次審査の合格者4名が決定

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HYBE × Geffen Recordsによるグローバルタレント発掘プロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#5が、3月24日20時より放送。3次審査の合格者4名が決定した。

■世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入する、HYBE × Geffen Recordsが手掛けるスカウトプロジェクト。

本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据え、HYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加していたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする、あらたな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。

本プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃をはじめ、HYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍するLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバーMOKAとIROHAが出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。

■「明日の本番にそんな顔と気持ちで来てほしくない」（ダンスコーチのプレスリー・タッカー）

3月24日放送の#5では、Cチーム（JAYLA、RIRA、NARU、AOI）による3次審査の模様を公開。課題曲は、審査員のソン・ソンドゥク（HYBE × Geffen Records エグゼクティブクリエイター/BTS元振付師）が「すごくパワフルな振り付けで、かなり高い音域の曲。その両方が高い完成度で安定的に一方が欠けることなくふたつともバランスが取れているかが大事な評価のポイントになる」と語り、KATSEYEを発掘・育成した審査員・ジェイ・イン（HxG クリエイティブ・プロダクション統括）が「外国語で歌うのは2倍、3倍以上の努力が必要」と語るKATSEYEの楽曲「Debut」。SAKURA（LE SSERAFIM）も「英語での歌唱はCチームだけ」と注目する。

しかし、案の定、4人全員が全編英語の楽曲に大苦戦。さらに、前日のリハーサルにてダンスコーチのプレスリー・タッカーが、パフォーマンス終了後、開口一番「今どう感じている？」と質問。JAYLAが正直に「音楽に乗れません、楽しく乗れていない感じがする」と打ち明けると、プレスリー・タッカーも「そうね、見ればわかる。まったく何も感じられないわ、明日の本番にそんな顔と気持ちで来てほしくない」と言い放ち、ダンスコーチのAIKAからも「すごくバラついている」との評価が下される。

さらにボーカルコーチのSoomiは「大変なのはわかっているけど、ここに立てるあなたたちはどれだけ感謝しないといけないか。ここにいたい人たちが何人いると思う？ 自分たちのステージなんだよ」と愛のある言葉をかけた。

コーチから喝を入れられたCチームは、迎えた本番では、指原も「ちょっと待って、すごくない？」と驚くほどハイレベルなパフォーマンスを披露。エミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）も「うわぁ、すごい！なんだか感動しちゃった」とコメント。HYBE × Geffen Records社長のミトラ・ダラブは、AOIに「素晴らしいパフォーマンスだった、動画で熱心に観てきたことが私にはわかりました」と評価し、これを聞いたAOIは涙。エミリー（EMILY）も「AOIは新鮮だった、画面に映るたびになんてかわいいの！ って思ったし、力強い雰囲気もあって、それってとても大事よね」とコメントした。

■3次審査の過酷な結果にスタジオキャストが愕然「本当に残酷…」（指原莉乃）

番組の後半では、いよいよアメリカ行きを決める3次審査の合格者4名が発表に。審査員のソン・ソンドゥクは、いちばんにHIORIの名前を挙げ、3次審査のパフォーマンスについて「これまで見られなかった姿を検証できる素晴らしい舞台だった」とコメント。そしてAチームからは合格者がHIORIのみだと明かされると、コーチ陣一同は大号泣し、指原も「本当残酷…」と呟いた。HIORIは「うれしいけど複雑な気持ち、チームのおかげで選ばれたので誰よりも頑張って前進したい」と口にした。

続くBチームからはAYANAが合格。審査員のソン・ソンドゥクは「自分でも言っていたとおり、自分の殻を破れたような姿を見せてくれた」と言う。AYANAは「アメリカに行けるチャンスをくださって本当にありがとうございます、うれしい気持ちの反面、絶対私が最後の1人を勝ち取るっていう強い気持ちを持っています」とコメント。

さらに、2次審査の通過者12名のうち12位で通過したダンス・歌未経験の咲来（SAKURA）の名前が呼ばれると、SAKURA（LE SSERAFIM）は「え、咲来（SAKURA）ちゃんすごい！」とコメント。審査員のソン・ソンドゥクは「課題は山積みですが、このオーディションを企画したときから、その人が持つスター性を重要視しようと言い続けてきました。それにふさわしい参加者でした」と評価。咲来（SAKURA）は「自分は経験がみんなより圧倒的に少なくて、2週間、経験の差を埋められるように頑張ってきたので、報われた気がしてすごく嬉しいです」とコメントした。MOKA（ILLIT）は咲来（SAKURA）の合格について、「上手い人っていっぱいいるから、その中でも輝けるのってスター性がある人だろうなって思うので（スター性って）大事なんだなって思います」とコメントした。

最後に、Cチームからはダンス・歌未経験のAOIが合格。審査員のソン・ソンドゥクはAOIについても「スター性を持った参加者だと思う、才能が舞台で輝いていた」と評価。AOIは「正直に言うと、このメンバーの中で私がいちばん足を引っ張っていたんですよ。みんなに感謝を伝えたい」と涙ながらにコメントした。

■「この審査で（このオーディションの）意図がわかった」（LE SSERAFIM・SAKURA）

2次審査1位通過のJAYLA、3位通過のHONOKA（黒川）、 5位通過のRIRAら実力者が脱落となったこの結果に、指原は「すごい大波乱」と言い、KAZUHA（LE SSERAFIM）も「想像できなかった」とコメント。ヒコロヒーは「オーディション番組めちゃくちゃ好きだからいろんなの見てきたけど、このパターンSNS荒れます」と言い、SAKURA（LE SSERAFIM）は「何となくこの審査で意図がわかった、白いキャンバスを探しているんだなって」「デビューメンバーに入りそうって想像がつく“絵”より、どうなるんだろうっていうワクワクを探した結果こうなったのかな」と分析した。

次週、3月31日20時より放送の#6では、いよいよアメリカ編が開幕。到着早々、審査員からは「3次審査の動画を見て驚いた、悪い意味で。全然良くなかった」と辛口の評価が飛び出し、波乱の展開に…!?

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#5は現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。

なお「ABEMA」では、これまでの放送回（#1~#5）をまとめて楽しめる一挙放送を実施。本編放送に先駆けて、これまでのストーリーを一気に振り返ることができる絶好の機会となる。

(C)AbemaTV,Inc.

■配信情報

ABEMA『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE #6』

03/31（火）20:00～

※毎週火曜 20:00～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

スタジオキャスト：

指原莉乃

ヒコロヒー

SAKURA（LE SSERAFIM）

KAZUHA（LE SSERAFIM）

MOKA（ILLIT）

IROHA（ILLIT）

◎一挙放送スケジュール

03/28（土）13:00～20:00

03/29（日）13:00～20:00

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

(C)AbemaTV,Inc

■関連リンク

#5前半配信URL

https://abema.tv/video/episode/90-2039_s1_p150

#5後半配信URL

https://abema.tv/video/episode/90-2039_s1_p151

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』番組サイト

https://abema.tv/video/title/90-2039