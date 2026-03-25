「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」 (C)notte stellata ミラノ・コルティナ五輪で過去最多となる計6個のメダルを獲得し、大躍進を遂げたフィギュアスケート日本代表。連日、ニュースを賑わすなどフィギュア界全体を大きく盛り上げた日本選手たちの活躍を見て、改めて羽生結弦による五輪2連覇という快挙を思い起こした人も多いことだろう。2022年に競技会を引退し、プロスケーターとしてのキャリアを歩み出し