Image:direct.sanwa.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 カーチャージャーを購入する際の決め手とは？ 「極小」は高ポイントではありませんか？それならぜひ、サンワダイレクトの超小型カーチャージャー「200-CAR124AC」をチェックしてみてください。 ■この記事で紹介している商品 サンワダイレクト カーチャージャー シガーソケ