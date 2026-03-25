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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

カーチャージャーを購入する際の決め手とは？ 「極小」は高ポイントではありませんか？

それならぜひ、サンワダイレクトの超小型カーチャージャー「200-CAR124AC」をチェックしてみてください。

■この記事で紹介している商品

サンワダイレクト カーチャージャー シガーソケット 2ポート Type-C×1 USB-A×1 PD 65W対応 12V/24V対応 コンパクト 200-CAR124AC 2,780円 Amazonで見る PR PR 2,780円 楽天で見る PR PR

出っ張りほぼゼロなフラット設計＆簡単抜き取り用ハンドル付き

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「200-CAR124AC」は、シガーソケットにすっぽりと収まるミニミニなサイズ感が最大の魅力。

装着時に出っ張りがほぼゼロなフラット設計のため、シフトレバーの操作を邪魔せず、車内インテリアも損ないません。

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「コンパクトすぎると抜き取りにくいのでは？」と思うでしょうが、指をかけるハンドルが付いているので、引っ張れば簡単に抜き取れるんです。

最大65W出力でノートPCも急速充電

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小さいからといって侮ってはいけません。USB-CポートとUSB-Aポートが各1ずつ搭載されており、デバイス2台を同時に充電できます。

さらに、USB-Cポートは単独使用で最大65Wの出力に対応しているため、MacBook Air／ProやノートPCを、作業しながらでも急速充電できますよ。

もちろん、iPhoneやAndroid、iPad Proなどのタブレットも余裕です。

小さすぎるうえハイパワーな「200-CAR124AC」、導入待ったなしでしょう。

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