フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』（月〜金前5：25）がこの春、33年目を迎える。3月30日からの新たな番組のテーマソングに『LOVE BEAT』（西野カナ feat. NiziU）が決定した。【写真】「若すぎるしかわいすぎる」37歳の誕生日を迎えた西野カナの“最新ショット”これまでに『めざましテレビ』のテーマソングを４曲手がけた西野カナと、グローバルに活躍する大人気ガールズグループNiziUが夢のコラボ。アーティスト